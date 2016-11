Drie mannen in 'De Slimste Mens': "Haal de moeilijke vragen maar boven"

Door: Mark Coenegracht

23/11/16 - 22u50

video SPOILER ALERT: Is Gilles Van Bouwel op weg om het recordaantal deelnames in 'De Slimste Mens ter Wereld' te verbreken. Dat was de vraag die tv-minnend Vlaanderen deze week bezighield. Het antwoord is nee: Geen gooi naar tv-geschiedenis en de titel van absoluut recordhouder. Bij zijn tiende deelname werden een slechte fotoronde, maar vooral de vaak beslissende filmpjesronde, hem fataal.

Voor het eerst dit seizoen zaten drie heren op 'De Slimste Mens'-zetels. "Haal de moeilijke vragen maar boven", grapte jurylid Geubels bij aanvang. Wat volgde was een behoorlijk straffe quiz. Met heel veel goede antwoorden, met een gelijkopgaande stand, met hoge scores en met een thriller van een finale. Het leek wel of het trio onze bede van gisteren goed had gelezen. Wij vroegen om een spannende finale, we kregen een spannende finale!



Nog voor die finale stonden de zenuwen al strak gespannen. Zeker toen Louis Talpe en Jan Jaap van der Wal een perfecte fotoronde afleverden en Gilles haperde bij een zeer moeilijke partituren-fotoronde.



In de straffe filmpjesronde opende Gilles met vier juiste antwoorden bij het fragment over El Chapo. Hij vergat het simpele en evidente 'drugsbaron'. Dag 50 seconden bonus. Louis Talpe blokkeerde daarop bij het filmpje over 'De Warmste Week'. Gilles pikte vlot 70 seconden met de namen van de presentatrices, maar vergat het eenvoudige woordje 'Boom'. Nederlander Jan Jaap ging er mee lopen, samen met 50 seconden. Bij het terreurfilmpje in Nice wist Jan Jaap vier juiste antwoorden en was het Louis die als eerste mocht aanvullen en met 50 seconden aan de haal ging. © VIER.

Tranen De Hollandse comedian werd zo voor het eerst echt winnaar van een aflevering van 'De Slimste Mens'. Zowel in Nederland als in Vlaanderen raakte hij eerder nooit verder dan een reeks succesvolle finales.



In die finale speelde Gilles tactisch nagenoeg perfect. Maar aan het einde bleken de zenuwen toch te sterk en blokkeerde hij bij de vraag wie de grootste Vlaamse energieleveranciers zijn. Waarop Louis Talpe op de zeer gemakkelijke vraag over Ben Crabbé uitspeelde.



Gilles Van Bouwel bleef duidelijk aangeslagen en geëmotioneerd achter. De tranen kon hij net tegenhouden, al was dat héél nipt. "Het is heel jammer. Ik vind dit rotter dan er uit te vliegen bij de elfde deelname", zei hij met verstikte stem. Olga Leyers blijft daardoor de beste kandidate van dit seizoen. Gilles Van Bouwel zal zo goed als zeker de dag voor de grote finale opnieuw meespelen.

De leukste quotes Erik Van Looy (tegen Louis Talpe): "Jij hebt lang getwijfeld. Ik heb jaren gebeld, gezaagd, ... Op een festival, waar ik gedronken had, heb ik u vastgepakt en u de vraag gesteld en nog zei je niet ja". Waarop Geubels: "En dan heb je gedaan wat alle vrouwen doen. Je hebt ja gezegd om er vanaf te zijn."



Philippe Geubels (bij applaus voor Talpe): "Amaai, was dat applaus of kletterende vagina's?"



Louis Talpe (over zijn voorbereiding): "De vraag is: hoe begin je daar aan? Dan ga je op google en tik je weetjes.be in. Dan verschijnen er heel rare dingen. Zoals dat een kolibri achteruit kan vliegen en een olifant niet kan springen."



Jan Jaap van der Wal: "Ik zag Louis zich net omkleden. Volgens mij heb ik zijn Mega Toby gezien. Viel mee, vond ik. Het was eerder een Toby."



Gilles Van Bouwel (over bijgeloof): "Ik heb altijd al dezelfde schoenen aangehad. Onderbroeken niet. Ik heb ook altijd al dingen aangehad die niet nieuw zijn. Ik zeg het u, het zit in uw kop hoor."



Geubels: "Erik, er wordt in de pers al eens gezegd dat we vrouwonvriendelijk zijn. Het is vanavond de eerste keer dat het drie mannelijke kandidaten zijn dit seizoen. Nu kunnen we eindelijk de moeilijke vragen boven halen... Ah ja, de vagina's klappen dicht." (nadat publiek oooooh roept).



Geubels (tegen Erik): "Gilles is een VIER-gezicht. De complottheorieën kunnen beginnen. Er zijn veel complottheorieën. Er is er zelfs eentje die zegt dat jij kan presenteren."



Geubels (tegen Talpe): "Als ge wilt dat de vragen goed gesteld worden, dan moet ge met Blokken meedoen."



Van Looy (vraagt aan Gilles, waarvan we inmiddels weten dat hij homo is): "Ben jij een poezenman?" Waarop Gilles: "Neen, geen enkele vorm van poezen."



Geubels (over het poezenhotel van zijn vrouw): "We hebben dit jaar zelfs 18 op 20 gekregen van Gault-Miauw."



Geubels (over penis): "Die van mij heet Flipper. Die heeft ook een gat in zijn kop."



Gilles (bij een vraag over stuur- of bakboord): "Dat de vraag niet tot bij mij ging geraken was duidelijk."



Louis (tijdens de finale over Gilles): "Die maakt me nerveus."



Gilles (na verloren finale): "Heel jammer. Ik vind dit rotter dan er uit te vliegen bij de elfde deelname."

Hilarische momenten Het volledige gezelschap laat zich uitgebreid gaan bij een vogelitem. Kauw is de gezochte vogel, na een onwaarschijnlijke tip van Erik, die een rillende, euh, vogel, nabootst. Waarop Jan Jaap: "Ik ben volledig in de war door je tip. Sorry, Louis kent alles van vogels en wist het ook niet." Waarop Van Looy op zoek is naar de favoriete vogels van de heren. Louis kent de kolibri. En Jan-Jaap gaat voor de lijster.



Waarna Geubels toeslaat: "De meeste mensen geven arend aan als hun favoriete vogel. Echt waar. Beter een vlieg zijn. Een vlieg kan overal binnen, kan bij iedereen gaan gluren. Er is niemand die blijft poepen als een arend binnen komt." Waarop van der Wal: "Ik zie die vogel al meedoen met zijn kop." (beweegt op en neer). © VIER.

Kantelmomenten Opmerkelijk begin van de quiz, waarbij Louis 30 seconden en Jan Jaap 20 seconden binnenhaalt, terwijl Gilles niks wint.



In de volgende ronde draait Gilles de stand volledig om. Hij geeft zich volledig op een vraag over de populairste Vlaamse namen voor penis en haalt veel extra seconden in bij de vragen van Jan Jaap en Louis.



Louis puzzelt snel en goed. Eerst haalt Gilles nog seconden binnen bij de puzzel van Jan Jaap, maar hij verliest tijd bij zijn eigen puzzel.



Voor één keer wordt de quiz beslist in de fotoronde. Jan Jaap en Louis scoren beiden een opmerkelijke 10 op 10. En doen dat heel snel. Gilles krijgt een bijzonder moeilijke fotoronde met partituren waarvan hij de componist moet raden. Hij verliest veel tijd, weet maar vier antwoorden, en ziet hoe zijn concurrenten elk snel nog twee goede antwoorden geven. Plots staat Gilles 100 seconden achter.



Gilles opent de filmpjesronde, maar vergeet het gemakkelijke woord 'drugsbaron' te raden. Cadeau voor Jan Jaap.



Louis weet maar twee antwoorden. Gilles haalt 70 seconden binnen, maar vergeet het woordje 'Boom', waarmee Jan Jaap 50 seconden scoort. Met zijn filmpje haalt Jan Jaap vier goede antwoorden. Louis sleurt het vijfde juiste antwoord binnen. Gilles eindigt als laatste.



In de finale zijn er liefst negen vragen nodig om een winnaar te hebben. Louis scoort dertien goede antwoorden, Gilles zelfs vijftien. Bij de vraag over Tolstoj raadt Louis twee keer goed, waarna Gilles ook twee antwoorden geeft. Hij laat zich strategisch zakken, want weet dat een vijfde goed antwoord (dat hij kent) Louis weer aan zet brengt. Gilles kan het uitspelen, maar blokkeert op de energieleveranciers. Het wordt 23-45, waarna Louis gemakkelijk uitspeelt en Gilles verweesd blijft zitten. © VIER.

De eindscore (voor het finalespel) 1. Jan Jaap van der Wal 493 sec.

2. Louis Talpe 384 sec.

3. Gilles Van Bouwel 351 sec.