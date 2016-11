Speciale aflevering van 'Eigen kweek' met kerst

Door: redactie

23/11/16 - 06u55 Bron: vrt

© vrt.

Geen Kerstmis zonder de familie Welvaert! Eén brengt op 25 december het warme kerstverhaal van 'Eigen kweek'.

Goed nieuws voor de fans van de familie Welvaert: hoewel het nog even wachten is op de derde reeks van de wietkwekende landbouwers, krijgen we op kerstdag al een speciale aflevering voorgeschoteld. Een op zichzelf staande aflevering, waarin we te zien krijgen hoe Frank en Julita zich tijdens de kerstperiode klaarmaken voor de geboorte van Franky. Maar uiteraard duiken er net op dat moment problemen op.