Stellingbouwer Van den Brande na veroordeling: "Schadevergoeding... Ik zit nog liever in cel"

ANNICK GROBBEN

23/11/16 - 05u00

© Kristof Pieters.

Voor de tweede keer in een half jaar is stellingbouwer Michel Van den Brande, bekend van 'The Sky is the Limit' op VIER, veroordeeld voor een dodelijk ongeval op één van zijn werven. Nalatigheid op het vlak van veiligheid, oordeelt de rechter. "Onzin", foetert de zaakvoerder van Kontrimo.

Belselenaar Chris Mariën (45) werkte als werfleider voor Van den Brande, toen hij in oktober 2010 in Anderlecht bij de afbraak van een stelling een stalen vloerplaat op zijn hoofd kreeg. De man, die op het moment van het ongeval in de takelzone stond, overleed even later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Van den Brande reageerde destijds bijzonder aangeslagen op het overlijden. "Ik verlies met Chris niet alleen een goede werknemer, maar ook een goede vriend", zo zei hij in deze krant.