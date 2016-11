Out Alberto zich in nieuw seizoen Samson & Gert?

Door: redactie

22/11/16 - 21u45

video

Momenteel lopen de opnames van de nieuwe reeks Zomerpret van Samson & Gert. In 'Zomerpret' verblijven Samson en Gert met hun vrienden de Burgemeester (Walter De Donder), Van Leemhuyzen (Walter Baele) en Alberto (Koen Crucke) op een camping. Daar beleven ze allerlei avonturen. Aan de receptie van de camping zit Jaap Mengelmoes, een neef van Joop Mengelmoes, de vroegere buurman van Samson en Gert. Jaap Mengelmoes wordt gespeeld door Marc-Marie Huijbregts. De nieuwe afleveringen van Samson en Gert worden in 2017 uitgezonden op Ketnet.



Koen Crucke begint trouwens te twijfelen aan de geaardheid van Alberto. Het zou best wel eens kunnen dat na het holebilied van K3 en het homokoppel in Ghost Rockers er ook een outing komt in Samson & Gert.