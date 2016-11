Is er nog een toekomst voor politici in 'De Slimste Mens ter Wereld'?

Door: Mark Coenegracht

22/11/16 - 23u00

video Eerst het spannende nieuws: Gilles Van Bouwel moet nog één aflevering overleven om na Olga Leyers op zijn beurt een afspraak te hebben met de tv-geschiedenis. Hij kan, als hij woensdag overleeft, donderdag met twaalf deelnames absoluut recordhouder worden van 'De Slimste Mens'. Tot daar het boeiende nieuws, want de dinsdagaflevering had verder weinig om het lijf.

Gilles Van Bouwel won weer, nu al voor de zesde keer op negen deelnames. En Jan Jaap Van der Wal bleek een zeer geoefende finalespeler. Politica Meyrem Almaci kwam amper in het stuk voor. Komen, zien en gaan was ook haar lot, ook al bewees de felle Almaci dat ze behoorlijk belezen is, zeker niet op haar mondje is gevallen en kan quizzen. Maar te veel stress, te veel zenuwen, te veel willen scoren en te weinig strategisch inzicht, maakten haar tot speeltje van Gilles en Jan Jaap.



Dit seizoen slaagde geen enkele politicus de eerste aflevering te overleven. Niet dat ze een mal figuur sloegen, ze kwamen doorgaans sympathiek over in het humoristische blok, maar ze konden nooit mee de quiz dragen. Doorgaans omdat ze gewoon de tijd niet hebben om zich grondig voor te bereiden. Dat deed N-VA-boegbeeld Bart De Wever in 2011 wél toen hij zich regelrecht naar de finale van het tv-spelletje katapulteerde. Volgende week is het aan de Waalse Vlaming en communist Raoul Hedebouw om het beter te doen dan al zijn collega's. En dus minstens één keer te overleven. Lees ook Gênante finalestand van 292-1 in 'De Slimste Mens'

"Dat is wat ze noemen door het oog van de naald kruipen in Slimste Mens"

"Ik kan niet quizzen, ik vind dat veel te stom. Je hebt mij trouwens verplicht." Hoe bracht Julie het er vanaf?

Na het spannende nieuws, een vervelende vaststelling: 'De Slimste Mens ter Wereld' editie 2016 heeft een probleem: de doorgaans superspannende finaleronde geeft al weken afwezig. Gisteren werd Dréke Croonenberghs met een bijzonder spannende 292-1 stand tegenover Jan Jaap van der Wal geconfronteerd. Een dag later keek politica Almaci op haar beurt aan tegen een 7-129 stand tegenover diezelfde Hollandse komiek aan. Neen, we zaten niet meteen op het puntje van de stoel om de einduitslagen in beeld te zien komen. Enkel Rik Verheye, Olga Leyers en Dagny Ros Asmundottir konden eerder in 'De Slimste Mens' voor spannende finales zorgen. Rik blunderde in zijn finale en zette zo Olga op haar succesparcours. En de Deense kokkin ging door het lint toen ze vooralsnog haar finale won van judoka Dirk Van Tichelt.



De voorbije weken kabbelt de finale helaas avond na avond rustig verder. Het niveau van de kandidaten is té verschillend om van een spannende strijd te kunnen spreken. Eerst was er Jonas Geirnaert die de boel onder controle had. Dan kwam grote slokop Olga Leyers en nu dirigeert Gilles Van Bouwel. Morgen mag hij een tiende keer deelnemen. Als hij dat kaapje neemt, speelt hij uitgerekend donderdagavond voor het absolute record. En maakt hij kans om absoluut recordhouder te worden, dan wel toe te treden tot zij die hun tanden stuk beten op die verdoemde elfde deelname. Maar dan moet hij wel eerst de maat nemen van Jan Jaap Van der Wal en nieuwkomer Louis Talpe.



Om te eindigen toch nog een grote, positieve noot. Van Looy, Ruth Beeckmans en Marc-Marie Huijbreghts maakten er gelukkig wel een dol boeltje van. Niks gemaakt dit keer, niks gescript, wel dolle pret. Beeckmans was ad rem en zelfs presentator Van Looy was ongezien ongewoon.

De leukste quotes Erik Van Looy: "Dag mevrouw Almadzje. Ik zeg het juist hé. Ze zeggen ook wel eens Almaschie, maar dat is Pools hé. Wat betekent die naam eigenlijk?" Waarop Almaci: "Appelmans. Letterlijk. En meyrem is Maria." Weer Van Looy: "Maria Appelmans dus."



Almaci: "We gaan er voor gaan. Ik ben erfelijk belast. Het was thuis altijd vechten voor je mening. Mijn oudste zus kon ons goed onder de knoet houden."



Jan Jaap: "Ik dacht, ik doe een groen pak aan. Om mevrouw Appelmans op haar gemak te stellen." (heeft uiteraard helemaal geen groen kostuum aan).



Jan Jaap: "Politici zijn altijd slim. Daarom zijn ze politicus."



Gilles: "Ik denk dat we met drie gedreven kandidaten zitten. Dat zal vonken geven."

Hilarische momenten Met Nederlandse humoristen is het altijd fun. Zo laat Jan Jaap weten "dat het alweer zolang lijkt geleden te zijn dat hij heeft gespeeld. Maar het was gisteren, ja". Hij maakt een knipoog. Kenners weten dat 'De Slimste Mens' vooraf wordt opgenomen aan een ritme van twee quizzen per opnameavond.



Er ontspint zich een levendige discussie tussen de Vlamingen en de Nederlanders over zelfscannen in het warenhuis. De Hollanders vinden het leuk, de Vlamingen niet. "Wat een felle show vandaag", roept Erik, die zich even later zelf helemaal laat gaan. "Mijn slurf is te klein", laat hij weten op de vraag om eens een olifant na te doen, nadat hij eerst als tip een dolfijn nabootste.



En dan was er nog een wistje-datje. Er zijn wel degelijk 3 biljoen bomen op aarde. Dat zijn er dus 3 miljoen keer één miljoen. Voor alle duidelijkheid: 'a billion' is maar 1 miljard, of 1.000 miljoen. Het Nederlandse biljoen is dus duizend keer groter.



Voor een winst van 10 schamele seconden willen kandidaten heel veel doen. Zelfs het hoge stemmetje van The Bee Gees trachten te halen. Jan Jaap leek een stervende Bee Gee, Almaci en Van Bouwel deden het aardig. Maar de stunt van de avond was toch weggelegd voor Van Looy, die 'Mexico' met een onwaarschijnlijk lang 'Mexiiiiiiiiiiii....' zong en daar nog 'coooo' achterwierp. Waarop een hilarische discussie over reanimatie volgde.



Het hield maar niet op... Zo kreeg van Looy later in de aflevering de bal meteen teruggekaatst, toen hij vroeg of Ruth Beeckmans veel okselhaar had. "Heb jij veel balhaar", klonk het gevat.

Kantelmomenten Na de 'Open deur'-ronde weet Almaci al hoe laat het is. Ze staat op amper 69 seconden, de helft van haar concurrenten. In de puzzelronde haalt de politica wat tijd in, maar Van Bouwel schiet vooruit.



De fotoronde met Mexicaans eten is moeilijk, maar Almaci haalt toch een aardige score. Jan Jaap speelt tactisch, Gilles gewoon goed. Toch is voor de filmpjesronde duidelijk dat Gilles moeilijk te kloppen valt. In de tegenvallende filmpjesronde maakt geen enkele kandidaat het verschil. Erger, ze spelen alledrie slecht. Met een mager eindresultaat tot gevolg.



In het finalespel is Meyrem Almaci op geen enkel moment bekwaam om het Jan Jaap moeilijk te maken. Voor de laatste vraag kijkt Almaci op tegen een score van 129-7. Spannend is anders.