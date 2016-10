The Walking Dead krijgt achtste seizoen

Door: redactie

Een scène uit The Walking Dead © ap.

De hitserie The Walking Dead krijgt een achtste seizoen. Deze gaat eind 2017 in première. De producers besloten om net voor de start van het zevende seizoen de knoop door te hakken.

Zowel seizoen 7 als 8 bestaat uit 16 afleveringen. Na afloop van de afleveringen verschijnt het traditionele praatprogramma The Talking Dead op de buis. Hierin bespreken acteurs en andere medewerkers elke aflevering in detail.



De Amerikaanse televisieserie The Walking Dead gaat over een groep mensen die tracht te overleven in een wereld vol zombies. De zombieserie wordt gemiddeld door ruim 13 miljoen mensen per aflevering bekeken.