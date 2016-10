Matteo Simoni verdwijnt een jaar van het scherm

Door: redactie

17/10/16 - 07u16 Bron: Het Nieuwsblad

Matteo Simoni is zowat de hotste acteur in Vlaanderen. Maar de Callboy vindt zelf dat het wel voor even genoeg is geweest. Vandaag kondigt hij zelf aan dat hij binnenkort van het scherm en uit de boekskes zal verdwijnen.