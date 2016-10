Dit mag je verwachten van derde seizoen 'Wat Als?'

Door: redactie

15/10/16 - 23u59 Bron: medialaan

video Comedyreeks 'Wat Als?' komt terug met een derde seizoen. Onverwacht, laat regisseur Tim Van Aelst weten. "Na twee seizoenen houden we er doorgaans mee op, of beter gezegd, hebben we gewoon te veel zin in iets nieuws." Maar niemand minder dan Gaston Berghmans bracht daar verandering in.

© medialaan. "De koning van de sketch wilde graag nog één keer knallen met ons en dat zagen we bij Shelter keihard zitten", luidt het. "Sofie Peeters, David Vennix en ik zagen Gaston vorig jaar in Blankenberge en smeedden samen een geweldig plan: 'Wat Als? featuring Gaston Berghmans'."



"Helaas ging zijn gezondheid kort daarna snel achteruit en moesten we onze droom opbergen. Maar Gaston had iets in gang gezet... Iets wat niet te stoppen bleek. De goesting om een nieuwe reeks te maken was gewoonweg te groot om er mee te kappen." Lees ook Dennis Black Magic wil pornoversie van Callboys: "Waarom ook niet?"

