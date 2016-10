'Sorry voor Alles' krijgt tweede seizoen

Door: redactie

Presentator Adriaan Van den Hoof mag zich klaar maken voor een tweede seizoen van 'Sorry voor Alles', dat meldt Het Nieuwsblad. Fans van het verborgen camera-programma zullen wel nog even moeten wachten op het vervogl.

In 'Sorry voor Alles' krijg je elke zondagavond op Eén te zien hoe een nietsvermoedend Vlaming gedurende een maand het slachtoffer is van allerlei complotten. Verborgen camera's leggen vast hoe het leven van de persoon helemaal op zijn kop wordt gezet.



Vanaf de eerste aflevering was het programma een schot in de roos. Het eerste seizoen was makkelijk te maken, omdat niemand iets van het programma wist konden de makers de slachtoffers makkelijk in de luren leggen met het excuus van een onbestaand spelprogramma. Maar nu 'Sorry voor alles' zo bekend is, zal iedereen extra op zijn hoede zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer het tweede seizoen op de buis zal verschijnen.