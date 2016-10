Voor elk wat wils: deze 5 films kan je dit weekend op tv zien

© rv.

Of je nu liever spannende films, komedies of romantische films ziet, dit weekend wordt iedereen in de watten gelegd. Wij selecteerden vijf films in uiteenlopende genres die je dit weekend kan zien op tv, van komedie tot thriller.

Komedie Er zijn niet zo heel veel komedies die bijna twintig jaar later nog altijd in het collectieve geheugen hangen. Maar 'There's Something About Mary' is daar zeker een van. De Farelly-broers, de regisseurs die zich tot komediekoningen van Hollywood kroonden met toppers als 'Dumb & Dumber' en 'Me, Myself & Irene', leveren een van hun beste films af. Wie deze komedie nog niet gezien heeft, zeker doen!



Ted (Ben Stiller) was op school een grote nerd, maar toch slaagde hij erin met de populaire Mary (Cameron Diaz) naar het schoolbal te gaan. Door een pijnlijk ongelukje gaat de date echter niet door en Ted verliest zijn grote liefde uit het oog. Dertien jaar later huurt hij een privédetective in om haar terug te vinden. Maar blijkbaar is Ted niet de enige die een oogje heeft op Mary.



Fantasy Na het waanzinnige succes van de 'Lord of the Rings'-trilogie besloot regisseur Peter Jackson ook 'The Hobbit' te verfilmen. Het boek is 300 pagina's dik, maar toch goot Jackson het in drie films. Misschien een beetje te veel van het goede voor de twee laatste afleveringen, maar dit eerste deel mag er zeker wezen.



Bilbo Balings is een simpele hobbit die een rustig leventje leidt in de Gouw in Midden-aarde. Zijn rustige leventje houdt op wanneer de tovenaar Gandalf op zijn deur klopt. Samen met Gandalf en dertien dwergen onderneemt Bilbo een avontuur dat hem moet leiden naar de schat die de draak Smaug van de dwergen gestolen heeft.



'The Hobbit: An Unexpected Journey', vanavond om 20.30u op VIER.

Actie Het is al zestien jaar geleden dat Hollywood ons kennis liet maken met de mutanten van 'X Men'. Ondertussen zitten we alweer acht films verder, maar de eerste X Men mag er nog altijd zijn. Regisseur Bryan Singer, bekend van 'The Usual Suspects' zou na deze eerste aflevering nog drie andere X Men-films regisseren.



Mutanten zijn mensen met een afwijkende genetische opmaak die hen zeer bijzondere krachten geeft. Sommige mensen zien het als een geschenk uit de hemel, voor anderen is het een vloek. Professor Charles Xavier (Patrick Stewart) en zijn team behoren tot die eerste groep en proberen op Xaviers school jonge mutanten te laten opgroeien met hun speciale krachten. Maar Magneto (ian McKellen) wil zijn krachten gebruiken om de mensheid uit te roeien.



'X-Men', vanavond om 20.40u op Q2.

Romantiek Regisseur Baz Luhrmann, bekend van 'Moulin Rouge' en het recente 'The Get Down' slaagde er met 'Romeo + Juliet' in Shakespeare in een modern jasje te steken. Het Shakespeariaans en het wereldberoemde verhaal werden behouden, de setting niet. De chemie tussen Leonardo DiCaprio, voor hij Titanic-roem verwierf, en Claire Danes, voor ze onsterfelijk werd als Carrie in 'Homeland', is zeker een kijkbeurt waard.



De Capulet en de Montague families zijn eeuwige rivalen. Romeo Montague en Juliet Capulet worden ondanks deze rivaliteit verliefd op elkaar, maar hun liefde is gedoemd een tragisch einde te hebben.



'Romeo + Juliet', vanavond om 23.10u op Vitaya.