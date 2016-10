BBC-presentatrice schoffeert Schotse premier als foute beeldband start en ze dat niet doorheeft

Koen Van De Sype

14/10/16 - 14u35 Bron: The Telegraph, BBC Breakfast

Gênant momentje vanmorgen tijdens de ochtendshow 'BBC Breakfast' in Groot-Brittannië. Presentatrice Naga Munchetty kondigde daarin aan dat de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon naar de studio zou komen, maar in plaats van beelden van de premier kregen de kijkers beelden te zien van de gorilla die gisteren ontsnapte in de Londense Zoo. Munchetty had dat niet meteen door en bleef maar doorpraten.

De ontsnapte zilverruggorilla uit de Londense Zoo. © BBC Breakfast. De Schotse premier Nicola Sturgeon. © photo news.

"We krijgen zo meteen het bezoek van de Schotse eerste minister Nicola Sturgeon", zei ze, terwijl de beelden van de ontsnapte zilverrug over het scherm rolden. "We praten over haar plannen voor een tweede referendum over Schotse onafhankelijkheid."



Excuses

Haar collega Charlie Stayt had het wél door en kwam meteen te hulp. Hij verontschuldigde zich voor de vergissing van de productieploeg. "Verontschuldig ons, we... euh... hebben erg duidelijk de verkeerde beelden onder deze tekst gezet. Onze excuses", klonk het een beetje beduusd. "Het verhaal dat we daarna zullen brengen is dat van de zilverruggorilla die gisteravond kon ontsnappen in de Londense Zoo. Maar dat had u intussen waarschijnlijk wel al door. We spreken zo meteen met een van de verzorgers."



Verdovingsgeweer

De ontsnapping van de gorilla liep overigens goed af. Personeel van de zoo kon het dier met een verdovingsgeweer uitschakelen, nadat het zich door de glazen wand van zijn kooi had gegooid. Er was even paniek in de dierentuin, maar uiteindelijk raakte niemand gewond.