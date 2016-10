Chris Rock tekent voor 35 miljoen bij Netflix

Door: redactie

14/10/16 - 08u38 Bron: ANP

Chris Rock © anp.

De Amerikaanse comedian Chris Rock gaat twee stand-upcomedyshows maken voor Netflix. Dat meldt de Hollywood Reporter. Netflix betaalt Rock volgens ingewijden 35 miljoen euro voor de twee shows, een recordbedrag. De shows moeten in 2017 te zien zijn via de streamingdienst.

De 51-jarige Rock was tot voor kort verbonden aan de Amerikaanse zender HBO, waar hij meerdere stand-ups voor opnam. Ook regisseerde hij de comedyshows van Amy Schumer op de zender.



"Chris Rock is een geliefde acteur en regisseur en zijn bijzondere stand-up maakt hem een koninklijke komiek", aldus Netflix in een verklaring.