"We komen het geld van Elodie terugvragen": Idioten starten bijna diplomatieke rel met Rusland, maar dat lost deze diplomaat prachtig op

Door: redactie

13/10/16 - 21u20 Bron: VIER

video De Idioten sprongen in de aflevering van vandaag in de bres voor Elodie Ouedraogo. De atlete haalde in 2008 zilver op de Olympische Spelen, maar enkele maanden geleden werd duidelijk dat het goud had moeten zijn, omdat de Russische atletes doping hadden gebruikt.

Pedro en Sarah trokken daarop naar de Russische ambassade om het sponsorgeld dat Elodie daardoor misliep, terug te vragen. De diplomaat die de twee presentatoren te woord staat, weet de situatie echter meesterlijk te ontmijnen.



Chinezen

En ze gingen nog even op hetzelfde elan verder, want een andere vraag in de show was: zien alle Chinezen er hetzelfde uit? Of is het toch mogelijk ze van elkaar te onderscheiden? Bij wijze van experiment trokken Pedro en Sarah vermomd als zakenlui met enkele Chinese 'collega's' naar een buffetrestaurant. Elke keer de Chinezen een rookpauze hielden, kwamen er andere weer naar binnen. Of de gasten in het restaurant en de obers het door hadden, zie je in het volgende filmpje.