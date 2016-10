Luk Alloo ziet tijdens achtervolging witte wolkjes op de Antwerpse ring

Door: redactie

13/10/16 - 19u57 Bron: VTM

video Vanavond zie je hoe Luk Alloo getuige is van een spannende en spectaculaire achtervolging op de Antwerpse ring. De Cel Patrouille en Toezicht (CPT) volgt een voertuig dat niet wil stoppen ter controle. In de nieuwste aflevering van 'Alloo bij de Wegpolitie' gooien de inzittenden kilo's drugs door het raam.

Een actie die erop wijst dat het om drugscriminelen gaat. De politie zet de achtervolging in en roept collega's op om zich naar de Antwerpse ring te begeven voor assistentie.



