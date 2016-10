Zo reageert 'blanke gemeente' op moslimkoppel

Door: redactie

12/10/16 - 17u11 Bron: Eén

video Op Eén start het nieuwe duidingsmagazine Pano vanavond meteen met een spraakmakende reportage. Het gaat om een sociaal experiment waarin reporters Machteld Libert en Mario Mertens deels undercover op zoek naar een antwoord op de vraag of de aanslagen een invloed hebben op de kloof tussen de blanke Vlaming en de moslim-Vlaming in onze maatschappij.

Blanke gemeente

Dat gebeurt in Tremelo, een zogenaamde 'blanke' gemeente waar amper 0.5% van de inwoners allochtoon is. "De beste manier om eerlijke reacties van de inwoners te registreren, was via verborgen camera", klinkt het. "Wat zeggen de mensen als 'Mohammed en Karima' hun intrek nemen in de winkel? Want vooral als ze er niet zijn, komen de tongen los."