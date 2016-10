Jonas Geirnaert maakt dramareeks voor Telenet en SBS

Door: redactie

12/10/16 - 14u03 Bron: Belga

Jonas Geirnaert en Julie Mahieu. © Telenet/SBS.

Televisie Na 'Chaussée d'Amour', de fictiereeks die voorlopig enkel te zien is via PlayMore van Telenet, wordt aan een opvolger gewerkt. Met 'De Dag', een fictiereeks van de hand van Jonas Geirnaert en Julie Mahieu, hopen Telenet en VIER tegen het voorjaar van 2018 een reeks te tonen die eerst exclusief aan Telenetklanten wordt aangeboden, en in het najaar op VIER te zien zal zijn.

Binnenkort starten de opnames van onze nieuwe dramareeks, `De Dag¿, van @JonasGeirnaert . Dat kan niet slecht zijn! https://t.co/vadmWQtVeU pic.twitter.com/13sLXXuPJ6 — Telenet (@Telenet) Wed Oct 12 00:00:00 MEST 2016 'De Dag' vertelt, in twaalf afleveringen, het verhaal van een gijzeling in een bank. Twee afleveringen tonen telkens dezelfde tijdspanne, maar bekeken vanuit een ander standpunt. "We tonen eerst altijd het standpunt van buiten de bank, hoe politie, journalisten en ongeruste familieleden het gebeuren zien en trachten te weten te komen wat er aan het gebeuren is", vertelt auteur Jonas Geirnaert. "De aflevering erna tonen we wat er diezelfde periode binnen in de bank gebeurt. De kijker wordt uitgedaagd om verschillende pistes te bewandelen."



"Het idee van een hervertelling ontstond zo'n acht jaar geleden", vult Julie Mahieu aan. "Het belangrijkste is dat de reeks spannend blijft, we wilden geen arthouse-project maken." De regie is in handen van Gilles Coulier en Dries Vos.