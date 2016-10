Ben Crabbé hoort deze geweldige drumintro in Blokken, en dan gebeurt dit

Door: redactie

11/10/16 - 23u30

video

Ben Crabbé kan het niet laten. In de aflevering van 'Blokken' van morgenavond haalt Ben z'n beste luchtdrum boven voor de intro van de klassieker 'I'm Coming Out' van Diana Ross. Wanneer kandidaat Alexander Derveaux in de tweede ronde terugkeert van de radiostudio van Studio Brussel, vraagt Ben welk nummer hij te horen kreeg. Als blijkt dat het 'I'm Coming Out' van Diana Ross was, is Ben zichtbaar door het dolle heen: "Dat is het nummer met de beste drumintro ter wereld!" Hij vraagt prompt aan de jury om het stukje klaar te zetten. En dan gebeurt dit...