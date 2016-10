Jonas Van Geel krijgt huwelijksaanzoek op tv

Door: redactie

11/10/16 - 21u07 Bron: vtmnieuws.be

video

Jonas Van Geel is vandaag officieel ten huwelijk gevraagd door James Cooke. Dat is het gevolg van een actie om likes te verzamelen op de Facebookpagina van het VTM-programma Jonas & Van Geel.



In enkele weken steeg het aantal vind-ik-leuks van ongeveer 140.000 naar meer dan 200.000. De presentator ging eerder al uit de kleren toen zijn show 100.000 vind-ik-leuks scoorde.