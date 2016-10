"Dit is de drugssupermarkt van België": Jan Jambon woont inval bij in Molenbeek

Door: redactie

video Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon rijdt in 'Niveau 4' mee met een politiepatrouille door Molenbeek. Het VIER-programma volgt de agenten in de nasleep van de aanslagen in Brussel.

Inval in café Agenten vallen binnen in een café waar ook mensen in de kelder blijken te zitten. "Het is in zulke keldertjes, zoldertjes, achterkamertjes dat dingen beraamd worden", klinkt het.

De beveiliging van een ziekenhuis gelekt Martijn, die is geslaagd voor zijn examens hoofdinspecteur, krijgt voor het eerst de leiding over een brigade. Hij blijft ook zijn dagelijks patrouillewerk doen, wat hem leidt naar een ziekenhuis.

"Dat is echt het crapuul van de buurt" In een beruchte wijk werd een afvalcontainer in brand gestoken door een groep jongeren. Tijdens een patrouille nadien wordt een groepje jonge gasten gecontroleerd.