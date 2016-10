"Dit is mijn klein Versailles, en hier ben ik de prinses": kandidate showt speciale smaak in 'Komen Eten'

Door: redactie

11/10/16 - 17u01 Bron: VIER

video In Komen Eten gaan de gasten vanavond langs in het 'kleine Versailles' van Louna. Al ziet commentator Herman Verbruggen ook parallellen met het Afrikamuseum in Tervuren.

Louna was ooit op vakantie in Versailles en was zo onder de indruk van de kamers dat ze haar mama vroeg om haar slaapkamer thuis ook zo in te richten, meldt VIER. Een gouden plafond was een must, en het bed liet ze overkomen uit Engeland.



Thuis waant Louna zich naar eigen zeggen dus een prinses in haar eigen kleine Versailles. In de woonkamer mag je wel niet te veel bewegen.