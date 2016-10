Jani trotseert tekenfilmpersonage en shoppingcentermaagd

Door: redactie

11/10/16 - 16u42 Bron: VIJF

video In Zo Man Zo Vrouw staat Jani Kazaltzis voor een nieuwe uitdaging. Hij duikt in de kleinste kleerkast ooit van 'shoppingcentermaagd' Bjorn.

"De stijl van Lotte is een beetje cartoonachtig", zegt de 21-jarige poetsman over zijn vriendin. Studente Lotte (ook 21) hult zichzelf liefst zo vaak mogelijk in outfits van (Japanse) tekenfilmpersonages, meldt VIJF.



"Bjorn koopt dan weer nooit kleding, hij krijgt alles. Van neefjes, nichtjes, meters en andere wilde weldoeners. Daarom kan het al eens gebeuren dat een broek een tiental centimeter tekortschiet..."



"Wanneer Jani tijdens het shoppen de angstige blik op Bjorns gezicht afleest, bekent hij dat hij nog nooit in een shoppingcenter is geweest."