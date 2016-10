Marvin: "Louise en ik hebben opnieuw contact"

Door: redactie

11/10/16 - 11u25 Bron: Dag Allemaal

© VIJF.

Marvin houdt voet bij stuk: "Louise en ik waren nooit een koppel", klinkt het vastberaden in Dag Allemaal, ook al beweerde zij vorige week nog het omgekeerde. Wél zou er opnieuw toenadering zijn tussen de twee.

Dat Louise een boek heeft geschreven over haar ervaringen tijdens en na Temptation Island, hebben we je vorige week al verteld. Marvin noemt dat boek nu echter grotendeels 'fictie'. "We zagen elkaar zo goed als dagelijks", vertelde Louise in Dag Allemaal. "Dan heb je toch 'iets' met elkaar?" Marvin ontkent dat echter met klem. "'Iets', ja", reageert Marvin nu. "Maar zeker geen relatie."



"Louise was een goede vriendin. Wij amuseerden ons samen, vertelden elkaar álles... Maar er was geen liefdesband, het was zot doen zonder verplichtingen. Ik was ervan overtuigd dat zij dat ook zo zag." Dat een koppel zijn een voorwaarde was om deel te mogen nemen aan Temptation, lacht hij weg. "Dat was maar een kléin leugentje, hé. Soms moet dat kunnen, vind ik. Regels zijn er om naar je hand te zetten. Anders zou het leven maar saai zijn."



De liefde tussen de twee is sinds het avontuur duidelijk bekoeld, maar hij neemt haar het boek niet echt kwalijk. "Louise mag van mij gerust een boek schrijven. En ik hoop dat het haar nieuwe kansen biedt. Het is nooit mijn bedoeling geweest om met haar gevoelens te spelen of zo." Er is sinds kort ook weer toenadering. "Louise en ik hebben sinds kort opnieuw contact. 'k Had haar een berichtje gestuurd, dat ik niet begreep waarom onze vriendschap zo was verwaterd. Binnenkort spreken we af. Om het allemaal uit te praten."