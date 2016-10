Dennis Black Magic wil pornoversie van Callboys: "Waarom ook niet?"

Door: redactie

11/10/16 - 09u10 Bron: Dag Allemaal

Kijkt u iedere week uit naar een nieuwe aflevering van Callboys? Dan bent u zeker niet alleen. Pornokoning Dennis Black Magic is namelijk óók fan, en overweegt zelfs om een pornoversie van de serie te maken. Regisseur Jan Eelen ziet er alvast geen gaten in. "Waarom ook niet?"

De gewezen pornokoning, die momenteel in de gevangenis zit voor belastingontduiking, kent regisseur Jan Eelen en acteur Matteo Simoni persoonlijk. De twee willen namelijk een film maken over zijn leven. "Nog vóór de serie van start ging, vertelde ik Matteo dat dit een hype ging worden", vertelt Dennis Black Magic. "Tijdens de uitzending van de eerste aflevering op VIER had ik hem aan de lijn: hij zat te kijken met de rest van de cast en zette mij op speaker."



Als pornomaker vindt hij de serie ook goed gemaakt. "Ik zie dat de vrijscènes technisch perfect in orde zijn: de benen in een hoek van vijfenveertig graden en zo. Zo deed ik dat ook. Ik ben zeker dat Jan Eelen als voorbereiding heel veel naar porno heeft gekeken, anders zou het allemaal niet zo goed kloppen. Mijn respect voor Jan is alleen maar groter geworden."



Calltoys

Binnenkort komt de man vrij, en dan wil hij zijn oude job weer opnemen. "Ik wil de Vlaamse porno heruitvinden. Ik heb destijds veel mensen rijk gemaakt en ook nu wil ik nieuwe banen creëren. Ik zeg niet dat ik alle ING-medewerkers die worden ontslagen aan een job zal helpen, maar hopelijk toch enkelen onder hen." En een pornoversie van Callboys, dat ziet hij wel zitten. "Misschien maak ik wel een pornoversie van de serie, net zoals mijn mentor Eddy Lipstick een seksparodie op 'F.C. De Kampioenen' maakte. Ook het idee van 'calltoys van de callboys' staat me wel aan: zulke speeltjes zouden een succes kunnen worden."



Regisseur Jan Eelen ziet alvast geen probleem. "Mijn zegen heeft hij alvast, hij is daar volledig vrij in", glimlacht Jan. Ook het idee van de Calltoys begrijpt hij wel. Dennis is en blijft een echte commerçant, hé", glimlacht Jan. "Het is niet eens zo'n gek idee. In de jaren zestig en zeventig had je de zogenaamde plaster casters. Dat waren groupies die rocksterren overal volgden om een afgietselvan hun geslachtsdeel te maken. Onder anderen Rolling Stone Mick Jagger en gitaargod Jimi Hendrix werden op die manier vereeuwigd."