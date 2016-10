Door: redactie

11/10/16 - 10u00

video Vanavond wordt de voorlopig laatste aflevering van Niveau 4 uitgezonden, en daar is een speciale gast in te zien. Niemand minder dan minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon trekt mee op patrouille in Molenbeek. Bijna een jaar geleden zei hij nog 'Ik ga Molenbeek opkuisen', hoe kijkt hij zelf terug op die uitspraak?