Door: redactie

11/10/16 - 07u31 Bron: Het Laatste Nieuws

© rv.

Na een match in Frankrijk in de eerste film en een trip naar Thailand in de tweede, pakken De Kampioenen in de derde film weer hun koffers. Regisseur Jan Verheyen gaat met bijna de hele cast naar Afrika. De zieltogende ploeg van Boma wil jonge, Afrikaanse spelers aantrekken om de club van de ondergang te redden.

U mag nu al 20 december 2017 vrijhouden in uw agenda, want dan komt de derde 'F.C. De Kampioenen'-film in de zalen. Die heeft als voorlopige werktitel 'De Kampioenen gaan naar Afrika'. Zowat de hele cast trekt naar het zwarte continent om de ploeg van de ondergang te redden. In het scenario van de prent kwakkelt het ploegje pottenstampers van Balthasar Boma immers meer dan ooit. En in een ultieme poging om nieuw voetbaltalent te vinden, vertrekken De Kampioenen naar Afrika om er jonge voetbalparels te gaan scouten en een contract aan te bieden. Dat zal uiteraard niet zonder slag of stoot gebeuren.



Goed nieuws voor de fans van DDT en Fernand Costermans: de twee 'slechteriken' zijn in de nieuwe film opnieuw van de partij. Vooral voor DDT - de rol waarmee Jacques Vermeire onsterfelijk werd - was het na 'Jubilee General' bang afwachten. Op het einde van de tweede prent belandt DDT immers - door zijn eigen schuld - onder een instortende muur van de bekende Kampioenenkantine. Hij overleeft dus. Sterker nog, hij mag ook in de derde film de grote stoorzender zijn.



Lees alles over de intriges in het scenario van An Swartenbroekx in onze pluszone exclusief voor abonnees. Proef nu vier weken voor maar twee euro.