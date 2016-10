Mysterieuze hints in moordspel Familie

Door: redactie

10/10/16 - 19u03 Bron: VTM

Het houdt de honderdduizenden Familie-kijkers en de meer dan 272.000 Facebookfans al maanden bezig: wie heeft June Van Damme vermoord? Was het Stan, Simon of Rudi? Of maakten Benny, Peter of Véronique komaf met hun grote rivale?

Het speciaal in het leven geroepen Familie-moordspel leeft alleszins. Sinds de start hebben meer dan 115.000 fans een kijkje genomen in de VTM-app. Het onderzoek schakelt nu een versnelling hoger. Vanaf nu houdt Vlaanderen maar beter de ogen wijd open voor tips die in het straatbeeld of op het televisiescherm zullen opduiken.



De komende weken zullen er op onverwachte plaatsen tips opduiken die de amateur-speurders verder helpen met hun moordonderzoek. De voorbije week zijn al drie hints opgedoken in Mechelen, Leuven en Antwerpen. Wie ze heeft gemist, krijgt een herkansing via de video die vandaag op de Facebookpagina van Familie is verspreid. Wie mee wil zoeken naar de moordenaar weet vanaf nu dat hij zijn ogen en oren de komende weken wagenwijd open moet houden.



De ontknoping volgt op 16 november 2016 in het moordspel en één dag later op antenne.