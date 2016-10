Homans: "Nooit meer glaasje drinken in het openbaar? Dat zou hypocriet zijn"

Door: redactie

10/10/16 - 17u46 Bron: Kroost

Vanavond is het de beurt aan Liesbeth Homans om haar ziel bloot te leggen in 'Kroost'. De N-VA-politica heeft het onder meer over de afwezigheid van haar vader in haar leven en haar opgemerkte passage tijdens de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. Ze heeft naar eigen zeggen geleerd uit de heisa, maar dat wil niet zeggen dat ze voortaan nooit meer in het openbaar alcohol durft te drinken. "Dat zou hypocriet zijn, want dan ga je mee in de insinuaties die gemaakt zijn. En zo geef je diegenen die je wilden betichten van welk probleem dan ook alsnog gelijk."

De ouders van Homans gingen uit elkaar toen ze twaalf jaar oud was. Sinds die scheiding hebben zij en haar twee zussen weinig of niets meer van hun vader vernomen. "Hij doet nu af en toe een poging. Maar in de tijd dat we hem echt nodig hadden -al was het maar om financieel bij te springen- was hij er nooit. Nu hoeft het voor mij ook niet meer."



"Ik snap wel dat je het na een scheiding even moeilijk kan hebben, maar na verloop van tijd moet je je toch kunnen herpakken. Hij heeft dat totaal niet gedaan. Hij heeft zich eigenlijk nooit iets van ons aangetrokken, terwijl mama dag en nacht moest gaan werken om ons financieel te kunnen onderhouden. Vandaar dat ik het heel normaal vond dat ik ging werken om een bijdrage te kunnen leveren. Ik moest het geld thuis niet afgeven voor alle duidelijkheid, maar dan kon ik bijvoorbeeld wel mee op sportkamp en zulke toestanden."



"Te fier om te stempelen"

"Op mijn achttiende ben ik naar de universiteit gedaan. Mijn mama heeft nooit gestempeld of een uitkering gekregen. Daar was ze veel te fier voor. Ik vel geen oordeel over mensen die dat wel doen, maar ze stond er met haar drie dochters helemaal alleen voor."



"Mijn vader zal niet aanwezig zijn op de communie van mijn zoon. Hij heeft alle belangrijke momenten in mijn leven gemist. Voor mijn zonen is het veel belangrijker dat Karel, de opa, er is dan mijn eigen vader. Ze hebben hem nog nooit gezien."