Door: redactie

10/10/16 - 17u32 Bron: VIER

Bart Hollanders alias Randy Paret in 'Callboys', had niet echt veel vertrouwen in het opnemen van de scène waarin een drone tegen zijn oog vliegt.



Er was maar één mogelijke manier waarop regisseur Jan Eelen hem kon overtuigen: het zelf eens voortonen!



Callboys, vanavond om 22u35 (herhaling)