Succesvolle en knappe tv-figuur: toch dronk ze 's avonds vier flessen wijn

Je zou het misschien niet meteen vermoeden als je haar ziet, maar de populaire Australische tv-presentatrice Talitha Cummins is een alcoholiste. Ze treedt vandaag naar buiten met haar verslaving en praat openhartig over de twee Talitha's in haar lichaam: die van op het werk en die van thuis.

Talitha Cummins is een 36-jarig nieuwsanker van Weekend Sunrise op Channel 7. Ze is mooi, heeft sinds kort een schattige baby, Oliver, is getrouwd met een gezondheidscoach en heeft een succesvolle tv-carrière. Toch was niet alles rozengeur en maneschijn in haar leven, wel integendeel. Vier jaar geleden kon de 36-jarige journaliste niet langer haar kwalijke, avondlijke gewoonte verbergen. Ze dronk na haar werk tot vier flessen wijn op een avond.



"Mijn baas riep mij bij hem en zei: 'Jij bent niet oké, hé?' en ik antwoordde: 'Neen'. Mijn hele werkfaçade, mijn alter ego stortte toen in", vertelt Cummins aan Australian Story van ABC. "Hoeveel ik 's avonds ook had gedronken, ik stond om 5 uur op, ging 10 km lopen, schminkte mij, kleedde mij netjes en toog aan het werk alsof er niets aan de hand was. Ik kon mijn kater goed verbergen en deed alsof alles oké was. Maar als de werkdag er om 18u30 opzat, ging ik rechtstreeks naar de drankhandel om twee flessen wijn te kopen. Meestal ging ik later nog eens terug voor nog een fles of twee."



"Ik dronk mezelf de vergetelheid in, maar die levensstijl kan je niet lang volhouden", getuigt ze over haar ziekte. Toen ze twee dagen na elkaar forfait moest geven voor haar werk, viel het masker van Talitha bij haar bazen af.



De volgende stap was: familie en vrienden inlichten. Niet eenvoudig, want zelfs haar eigen moeder wilde het maar niet geloven. "Ik dacht dat alcoholisten die mannetjes waren in het park met hun verpakte fles", zegt Cummins' moeder, Kaye Wiig. "Zo naïef was ik." Cummins' collega, Chris Bath, dacht ook dat het allemaal zo erg niet was: "Ze fuift zoals elke vrouw van haar leeftijd, dacht ik. Tot ik haar schminkster in tranen zag omdat Talitha was opgenomen in het ziekenhuis om haar maag te laten leegpompen."



De journaliste krijgt sindsdien veel steun van haar man, Ben Lucas, die zelf geen druppel alcohol drinkt om zijn partner te helpen. Talitha beseft dat er gene eindmeet is voor haar. "Ik ben aan het vierjarenpunt gekomen maar kan niet zeggen: 'Ik ben geen alcoholiste meer'". Ze blijft ook naar AA-meetings gaan om nuchter te blijven. "Drinken is nu eenmaal iets wat ik niet mag doen. Er zijn zoveel andere dingen die ik wél mag doen. En het leven is zoveel eenvoudiger als ik het drinken laat. Ik weet nu wie ik ben, ik heb mezelf gevonden."