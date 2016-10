Mediatransfer van het jaar: Gert Verhulst exclusief bij VIER

Door: redactie

10/10/16

Gert Verhulst, de grote baas van Studio 100 die de voorbije jaren vriend aan huis was bij alle grote Vlaamse tv-stations, gaat exclusief voor VIER werken. Verhulst droomt van een eigen dagelijkse talkshow.





Gert Verhulst was de voorbije twee jaren niet van het scherm te branden. Naast zijn eigen kookshow op Njam!, was hij bij VTM te zien in K3 zoekt K3, Mijn pop-uprestaurant en Het grootste licht. Bij Eén was hij een graag geziene gast voor panelprogramma's, en bij VIER presenteerde hij twee seizoenen van Het zijn net mensen. Afgelopen zomer mocht hij voor dezelfde zender Zeg eens euh reanimeren en werd er achter de schermen gesleuteld aan een praatshow. De proefopnames vonden plaats op de boot van Verhulst in Antwerpen. Het is nog onduidelijk of die talkshow er zal komen.



"De afgelopen jaren heb ik inderdaad heel graag op zowat alle zenders veel verschillende programma's gepresenteerd", zegt Verhulst. "Nu kies ik er bewust voor om mijn ei te leggen bij VIER. Als presentator zal ik de komende jaren resoluut mijn schouders zetten onder verschillende nieuwe programma's waarmee de zender de komende jaren meer vaste afspraken wil maken met de Vlaamse kijkers."



Damen achterna

Voorlopig wil VIER nog niet in zijn plannen laten kijken wat ze met Verhulst allemaal willen doen. "Op dit moment wordt aan vier verschillende programma's gewerkt met Gert, die in 2017 of later van start zullen gaan", klinkt het bij de zender. Met Gert Verhulst haalt SBS Belgium een tweede Studio 100-gezicht binnen met een exclusief contract. Dat gebeurde eerder al met ex-K3-zangeres Karen Damen.



