Antwerpse derby in je tuin? 'Sorry voor alles' speelde het klaar

Door: redactie

10/10/16 - 00u17

Wat op het veld al enkele jaren niet meer voor de hand ligt, speelde het één-programma 'Sorry voor alles' vanavond wel klaar. Een Antwerpse stadsderby tussen Beerschot en Antwerp. In een tuin dan nog. Het paste allemaal in het complot om Antwerpfan Kris (36) uit Zoersel beet te nemen.