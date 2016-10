Zo hard gaat het eraan toe op de set van Game of Thrones 7

Waar zijn mijn waterproof draken? Die vraag stelt actrice Emilia Clarke zich tijdens de opnames van het zevende Game of Thronesseizoen in Noord-Ierland. En dat daar winter is coming zal actrice Emilia Clarke geweten hebben.

In de reeks Game of Thrones kan haar personage Daenerys alles aan: Drogon, Dothraki en de dood van zowat al haar tegenspelers. Maar in twee Instagramposts eerder deze week maakt ze duidelijk dat het Ierse weer haar parten speelt.



De regen kon ze nog de baas met een regenkapje, maar de stevige wind was een ander paar mouwen. Emilia kwam tijdens de opnames op de grond terecht een hevige windstoot. Een filmpje op Instagram bewijst dat ze niet overdrijft. Lees ook Game of Thrones krijgt misschien prequel

Breekt 'Game Of Thrones' zondag weer een Emmy-record? And then I fell over. Or rather a brisk 50mph N.Irish wind caught me unawares.... #gameofhowtostanduprightinagaleforcewind #atleasttheviewmsdeitallworthiteh? #bitoftailwinddoesnicleyonadragonridethough....