Deze oude rot duikt vanaf maandag op in Familie

Familie verwelkomt maandag twee nieuw gezichten: rasacteur Jaak Van Assche en David Michiels, een oude bekende in de VTM-reeks.

David Michiels speelde ooit al mee in Familie. © Medialaan.

Het zijn zwarte tijden voor Benny Coppens (Roel Vanderstukken) in Familie. Niet alleen is hij nog steeds één van de hoofdverdachten voor de moord op June Van Damme, ook zijn relatie met 'Lizzy' - Liesbeth Pauwels, een rol voor Hilde De Baerdemaeker - heeft nog weinig toekomst. Maandag staat Benny voor een andere ingrijpende gebeurtenis. Hij wordt aangehouden en krijgt in de gevangenis bezoek van zijn vader Alfons Coppens, een nieuwe langlopende rol voor rasacteur Jaak Van Assche.



Jaak is bekend van tal van televisie-, theater- en filmrollen en was bij VTM o.a. te zien in De Zonen van Van As. In Familie geeft de komst van zijn personage Alfons een nieuwe wending aan het moordonderzoek van commissaris Mortier (Rudy Morren). Mortier vertelt Benny bovendien nieuws dat hem helemaal door het lint doet gaan.



Turbulent verleden

"Rechtlijnig, disciplinair, principieel en een beetje dominant: zo kan je Alfons het best omschrijven", vertelt Jaak Van Assche. "En bij uitbreiding ook de opvoeding die hij zijn zoon meegaf. Als voormalig beroepsmilitair zwaaide hij de plak in het gezin en was hij de aanleiding voor de turbulente jeugd van Benny. Na jaren zonder contact duikt Alfons weer op in zijn leven. Maar of ze de spons kunnen vegen over het verleden, is de vraag. Alfons zal in Familie zeker nog wat stof doen opwaaien."



Naast Jaak Van Assche zien de Familie-kijkers maandag nog een ander bekend gezicht opduiken. David Michiels keert terug als Wim Veugelen - een rol die hij tussen 2006 en 2009 al vertolkte - en bezorgt Mieke (Caroline Maes) moeilijke tijden. Zij is sinds haar coma 7 jaar terug in de tijd gekatapulteerd en heeft haar zinnen terug op haar ex gezet. Dat is echter buiten haar man Niko (Jo Hens) gerekend.