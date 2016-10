De laatste beelden van Hilde De Baerdemaeker in 'Familie'

Door: redactie

7/10/16 vtmnieuws.be

In Familie zijn Liesbeth en Benny zijn officieel uit elkaar. Liesbeth wil haar hoofd kunnen leegmaken en vertrekt naar haar dochter Stefanie in Nieuw-Zeeland. En dan komt het moment om afscheid te nemen...



Maandag staat Benny overigens voor een andere ingrijpende gebeurtenis. Hij wordt aangehouden en krijgt in de gevangenis bezoek van zijn vader Alfons Coppens, een nieuwe rol voor rasacteur Jaak Van Assche.