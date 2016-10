5 donkere films die je dit weekend op tv kan zien

© rv.

Met de nieuwe zender CAZ, vroeger Acht, komen er een pak fantastische films op ons af. Dit weekend kunnen we op de Vlaamse zenders opnieuw genieten van enkele heel interessante blockbusters. Wij selecteerden 5 donkere films die dit weekend aan je ribben zullen blijven kleven.

The Dark Knight Rises Nadat we helaas afscheid moesten nemen van de onvergetelijke Heath Ledger als The Joker had Tom Hardy de ondankbare taak om hem op te volgen als Batman-villain. De schrikwekkende Bane legt Batman het vuur aan de schenen en hij pakt hem, net zoals The Joker, op al zijn zwaktes. Maar Ledger echt doen vergeten? Nee, dat niet. 'The Dark Knight Rises' is een mooie afsluiter van de donkere Batman-trilogie van Christopher Nolan. Maar de echte apotheose hadden we al gehad bij de vorige film.



Nadat Batman 'The Dark Knight' werd door alle schuld van de dood van Harvey Dent op zich te nemen, dook hij onder, acht jaar lang. Batman is zelf een slechterik geworden in de ogen van Gotham, maar met de komst van oppervillain Bane, moet Bruce Wayne weer vol aan de bak. Maar heeft hij het nog in zich na acht jaar?



Carlito's Way Na een erg geslaagde samenwerking tussen Al Pacino en regisseur Brian De Palma in 'Scarface', sloegen de twee Hollywoodzwaargewichten nog eens de handen in elkaar. De misdaadprent 'Carlito's Way' leverde Sean Penn en Penelope Ann Miller een Golden Globe-nominatie op.



Zware crimineel Carlito Brigante (Pacino) komt na enkele jaren brommen vrij dankzij zijn steengoede advocaat Kleinfeld (Penn). Carlito wil zich terugtrekken op de Bahama's met zijn grote liefde Gail (Miller) om er auto's te verhuren, en de corrupte Kleinfeld wil hem daarmee helpen. Hij heeft een klus waarmee Carlito een aardig startkapitaal kan verdienen.



'Carlito's Way', vanavond om 20.40u op CAZ.

De Behandeling Regisseur Hans Herbots heeft heel goed naar 'Se7en' gekeken voor hij met 'De Behandeling' begon, de verfilming van het gelijknamige boek van Mo Haider. De lugubure crime scenes, de harde scènes en het overvloedige gebruik van zaklampen brengen ons meteen terug naar de thrillerhit van David Fincher. Verwacht je niet aan een absoluut meesterwerk als 'Se7en', maar wel aan een erg meeslepende thriller met een sterke Geert Van Rampelberg.



Nick Cafmeyer is een getormenteerde rechercheur die worstelt met de onopgeloste verdwijning van zijn broertje, die op zijn negende spoorloos verdween. Zijn buurman Plettinckx, een zedendelinquent, is toen verhoord en weer vrijgelaten, maar woont na al die jaren nog steeds in dezelfde buurt om Nick te pesten. Een nieuwe onrustwekkende zaak waarbij een koppel drie dagen is vastgehouden door een indringer, trekt Nicks aandacht. Van hun negenjarig zoontje en de dader ontbreekt namelijk elk spoor. Nick zet onmiddellijk zijn tanden in de voor hem gevoelige zaak.



'De Behandeling', vanavond om 21.25u op VTM.

The Fly Jeff Goldblum die in een vlieg verandert, wat wil een mens nog meer in een film? Deze horror/sciencefictionklassieker van David Cronenberg is niet alleen erg verontrustend, maar ook heel aandoenlijk. Zelden een horrorfilm gezien die zo ontroert.



De excentrieke wetenschapper Seth Brundle (Goldblum) doet waar tot vandaag nog niemand in is geslaagd: een teleportatiemachine uitvinden. Journaliste Veronica Quaife is getuige van het eerste experiment, maar er loopt iets fout. Net wanneer Seth wil teleporteren vliegt er een vlieg zijn capsule binnen.



'The Fly', vanavond om 23.15u op CAZ.

Casino Royale "De eerste blonde Bond, als dat maar goed afloopt", klonk het tien jaar geleden toen Daniel Craig voor het eerst in de huid van 007 kroop. Maar zijn haarkleur bleek achteraf slechts bijzaak. Craig ontpopte zich tot een van de beste Bonds ooit en gooide het gelikte imago van de Britse spion van zich af. Ruig, brutaal en niets of niemand ontziend, zo hebben we onze James Bonds graag. Gooi daar een slechterik als Le Chiffre (Mads Mikkelsen) en poker bij, en je hebt een van de beste Bond-films ooit.



James Bond neemt het op tegen Le Chiffre, de bankier van gevreesde terroristen. Om deze man en zijn netwerk te stoppen moet Bond het tegen hem opnemen in een bloedstollend spel poker in het befaamde Casino Royale. Bond is niet blij wanneer hij hoort dat het Britse ministerie van Financiën een medewerkster inzet om over het geld waarmee Bond speelt, te waken. Maar al snel schaaft hij zijn mening bij: de dame in kwestie is de ravissante Vesper Lynd (Eva Green).



'Casino Royale', zondag om 20.35u op VTM.