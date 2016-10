James Cooke dolblij: "Ik ga trouwen met Jonas Van Geel"

Door: redactie

6/10/16 - 17u49

video James Cooke, bekend van het VIJF-programma Nieuwe Buren, meldt dat hij gaat trouwen met Jonas Van Geel. "Jonasje, ik zal heel goed voor jou zorgen", belooft hij in een filmpje op de Facebookpagina van Jonas & Van Geel.

Het aanstaande huwelijk is het gevolg van de pogingen om likes te verzamelen op de Facebookpagina van het VTM-programma. Van Geel ging eerder bijvoorbeeld al uit de kleren toen zijn show 100.000 vind-ik-leuks scoorde.



Voor een verdubbeling van dat cijfer was de inzet het huwelijk óf kaal het voorprogramma spelen van Philippe Geubels. Cooke gaat echter resoluut voor de eerste optie.



De oproep was een daverend succes. Toen de uitdaging enkele weken geleden werd gelanceerd, zat het aantal likes van de pagina rond de 140.000.