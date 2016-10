Jacky Lafon doet oproep: "Ik wil terug in Familie"

Door: redactie

6/10/16 - 10u18

video Jamilla Baidou, de Stabroekse die eerder al enkele internethits op haar naam schreef, heeft opnieuw van zich laten horen. In de nieuwe rubriek 'Hey BV, rijde mee?' op haar Facebookpagina nodigt ze elke week een bekende Vlaming uit in haar auto. Deze week was Jacky Lafon aan de beurt, en die had een niet mis te verstane boodschap. "Ik wil terug in Familie."