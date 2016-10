'Professor T.' bezig aan internationale opmars: ook Franse en Duitse zenders maken remake

Door: redactie

5/10/16 - 15u27 Bron: Belga

© VRT.

De Franse omroep TF1 en de Duitse ZDF hebben de rechten gekocht van de tv-reeks 'Professor T.' (Eén). De Vlaamse crimireeks met Koen De Bouw in de rol van de eigenzinnige professor T. is duidelijk aan een internationale opmars bezig, want ze werd ook al aan Nederland en Australië verkocht en er wordt onderhandeld met verschillende andere landen. Dat melden de VRT en productiehuis deMENSEN.

Het tweede seizoen van de reeks loopt momenteel op zondagavond op Eén. De vorige aflevering lokte gemiddeld bijna 875.000 kijkers.



Skyline Entertainment produceert op vraag van ZDF de Duitse versie in samenwerking met het productiehuis Rowboat uit Keulen. Matthias Matschke speelt de rol van professor Jasper "T." Thielheim, in een regie van Thomas Jahn en met een voornamelijk Vlaamse productieploeg onder leiding van producent Eric Wirix. Het gros van de binnen- en buitenopnamen vindt plaats in en rond Antwerpen, aangevuld met buitenopnamen in Duitsland.



In Frankrijk is de productie al gestart. VeMa Productions draait in de buurt van Nantes een eerste reeks van zes afleveringen voor TF1, een van de grootste commerciële omroepen van Europa. Acteur Mathieu Bison speelt Julien "T." Tardieu. TF1 wil de geniale professor al in het voorjaar van 2017 loslaten op het Franse publiek.



Koen De Bouw kijkt erg uit naar beide versies. "De eigenzinnige professor T. vorm geven, was een van de grotere uitdagingen in mijn carrière. Uiteraard ben ik zeer benieuwd hoe mijn Duitse en Franse collega's de professor gaan neerzetten", aldus de Vlaamse acteur.



De opnames voor het derde Vlaamse seizoen zijn momenteel aan de gang.