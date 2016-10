Louise uit Temptation: "Zelfs mijn mama wilde niet met mij gezien worden"

Door: redactie

Echt gemakkelijk heeft Louise Coffyn (23) het de laatste maanden niet gehad. Ze dacht dat haar deelname aan Temptation Island een 'zot avontuur' zou zijn, maar uiteindelijk brak het haar zuur op. "Zelfs mijn eigen mama wilde liever niet met mij gezien worden", vertelt ze in Dag Allemaal.

Louise heeft nu een boek geschreven over haar ervaringen tijdens en na Temptation. 'Waar het hart van vol is', luidt de titel. En haar hart, dat heeft afgezien de afgelopen periode. Haar relatie met Marvin bleek niet wat het leek: na de uitzendingen ging algauw het gerucht rond dat ze geen echt koppel waren. "Die insinuaties hebben me extra pijn gedaan. Want in mijn ogen hadden Marvin en ik gedurende zeven maanden een relatie. We zagen elkaar zo goed als dagelijks! Dan heb je toch 'iets' met elkaar? Ik was ervan overtuigd dat Marvin dat ook zo zag."



De hele heisa met Chiara deed ook geen deugd, maar toch neemt ze de verleidster niets kwalijk. "Zij stond zot van hem, zoals ík ooit. Ik begrijp haar goed genoeg." Toen ze terugkwamen van Thailand, zette Marvin haar af in Gent om de dag erna al bij Chiara te zijn. Da's onmogelijk te beschrijven... Dat was vreselijk. En ik ben nog láng verliefd gebleven op Marvin. In mijn denkwereld kon niemand hem vervangen. En hij stond nog regelmatig ineens voor m'n deur. Dan hadden we een, euh... een passioneel moment samen, en klaar.



Misprijzende blikken

Ze hoopte dat haar deelname aan Temptation deuren zou openen, maar niets was minder waar. "Ik mocht van m'n ouders niet eens naar de begrafenis van een goeie kennis, omdat iedereen alleen maar naar mij zou kijken. Erg, hoor. Ik voelde me buitengesloten, tot en met. Zo alléén... Ik balanceerde op de rand van een depressie. En ik had werk gevonden, maar de dag dat ik m'n contract ging tekenen, kreeg ik te horen dat ze toch niet met mij wilden samenwerken."



"Zelfs mama wou liever niet meer met mij gezien worden", vervolgt ze. "In de supermarkt kregen we constant misprijzende blikken toegeworpen. 'Doe jij de boodschappen aan de andere kant van de winkel, we zien elkaar aan de kassa', zei m'n moeder dan. Nee, zij was niet blij met dat hele Temptation-gedoe."



Nieuwe liefde

Intussen gaat het wel wat beter. "Ik studeer nu psychologie. Mensen helpen, ik doe dat graag. En het schrijven van m'n boek 'Waar het hart van vol is', ook dat heeft mij heel erg geholpen. Alles eens neerpennen, werkte therapeutisch." Intussen is er zelfs een nieuwe liefde in haar leven. " om onze relatie te beschermen, hou ik hem voor mezelf. 't Enige wat ik kwijt wil, is dat hij in Nederland woont en mij gelukkig maakt. Hij geeft me ook weer een beetje vertrouwen in 'de mannen'."