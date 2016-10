'Jenny' verdwijnt deze maand uit Thuis: "Een mooi vertrek? Dat hoeft voor mij niet meer"

Door: redactie

4/10/16 - 07u08 Bron: Story

© VRT.

Na meer dan 21 jaar verdwijnt 'Jenny' wellicht deze maand uit Thuis. Het exacte moment kent Janine Bischops (73) zelf niet. Haar vertrek was abrupt en ingegeven door bittere teleurstelling.

"Eigenlijk had ik al twee jaar het gevoel dat er veel te weinig vlees zat aan de rol van Jenny", vertelt Janine in Story. "Ik heb dat ook gezegd, maar er veranderde niet echt iets, en daar ging ik aan kapot. Maar ik ben nog een tijdje gebleven voor mijn collega's en de toffe crew. De verhaallijn waarin Bianca, mijn tv-dochter, terugkeert uit Marokko, was de druppel. Ik had geen enkele scène met haar. Dat was zo ongeloofwaardig, en dat kon voor mij niet. Bij Thuis wilden ze nog een mooi vertrekscenario uitwerken, maar voor mij hoefde het niet meer."



Huilen in de auto

Janine zegt zelf niet te weten hoe Jenny uit thuis verdwijnt. "Ik ga ervan uit dat ik deze maand voor het laatst te zien zal zijn, maar zelfs dat weet ik niet zeker. Van de ene dag op de andere kon ik het echt niet meer opbrengen om nog op de set te staan. Na mijn laatste opnames heb ik wel heel hard gehuild in de auto. Tot ik thuis was. Iedereen op de set is geschrokken van mijn beslissing."



Geen terugkeer

Een terugkeer zit er niet meteen in, als het van Janine afhangt. "Ik ben echt kwaad geweest op de schrijvers. Nochtans draag ik Thuis nog altijd een warm hart toe. Het pikt soms een beetje als ik de serie op tv zie. Maar ik heb ondertussen andere bezigheden. Ik ga vaak uit eten, en ik spreek nog regelmatig af met enkele Thuis-collega's. Daarnaast ben ik ook een thriller aan het schrijven: De Hangmatman. En dan is er ook nog mijn theatervoorstelling, Het Laatste Woord. Ik verveel me dus niet!"