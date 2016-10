Door: redactie

4/10/16 - 11u00

QUIZ Dit zijn ze: de 34 kandidaten die dit najaar deelnemen op VIER aan het veertiende seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Voor de gelegenheid kregen ze allemaal een hoofdrol in een populaire serie of sitcom. Wij stopten er 13 in een quiz: herken jij de series allemaal?