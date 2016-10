"Dat wens je niemand toe": Sam Louwyck vertelt in 'Kroost' over de tragedies in zijn leven

Door: redactie

3/10/16 - 22u40 Bron: VIER

video In de zesde aflevering van 'Kroost' op VIER volgde programmamaker Eric Goens choregraaf, acteur en zanger Sam Louwyck. De man bleef in zijn leven niet gespaard van tragedies. Zo verloor hij zijn vader in een vliegtuigcrash en stierf zijn zus in zijn armen. "Ik heb me al vaak afgevraagd of ik vervloekt ben."

Niet zomaar een das In de woonruimte van Sam Louwyck staat een kast met familie-items, waaronder de das van zijn overleden vader.

"Dat wens je niemand toe" Een openhartige Sam Louwyck vertelt over zijn zus, die stierf in zijn armen.