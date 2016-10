Dit beeld brengt Simon Cowell enorm in verlegenheid. Zie jij ook waarom?

Koen Van De Sype

3/10/16 - 11u50 Bron: thefix.nine.com.au

© The X Factor UK.

Een ongewoon beeld en een alerte Twittergebruiker: dat was alles wat er nodig was om The X Factor-jurylid Simon Cowell (56) in verlegenheid te brengen na een optreden op de Britse tv. En zodra de man het wereldkundig had gemaakt, was het hek in geen tijd van de dam en stroomden de reacties binnen.