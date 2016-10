Dit zijn ze: de 34 kandidaten van 'De Slimste Mens'

Door: redactie

4/10/16

Dit zijn ze. De 34 kandidaten die dit najaar deelnemen op VIER aan het veertiende seizoen van De Slimste Mens ter Wereld. Voor de gelegenheid kregen ze allemaal een hoofdrol in een populaire serie of sitcom.

Eerder al werd de jury van het programma bekend gemaakt in een eigen De Slimste Mens ter Wereld-sitcom. Voor het eerst een Nederlander in de jury, nog nooit zoveel vrouwelijke deelnemers (!) én een nieuw uitzenduur: 21.30 uur. Op maandag 17 oktober starten we met Jonas Geirnaert, Gordon en Kim Gevaert. Welke drie de slimste stoeltjes aan het einde van de rit bezetten weten we op donderdag 22 december.

JONAS GEIRNAERT © Vier. Deze grote vriendelijke reus leerde zijn volk hopen op neveneffecten, regeerde in de De Ideale Wereld en zal volgend jaar de wereld verbazen met zijn fictiereeks De Dag.

GORDON © Vier. De Nederlandse mijnheer Gordon Heuckeroth is nu al één van de toppers van het seizoen, al was het maar omdat ie bij een band met die naam zong. Tevens ondernemer en presentator van maatschappelijke duidingsprogramma's, zoals bijvoorbeeld Hotter Than my Daughter.

KIM GEVAERT © Vier. Nu ze eindelijk een gouden medaille heeft gehaald, is de winnaarshonger van Kim terug geactiveerd. Als je Goud kan halen op de Olympische Spelen, dan ben je wellicht klaar voor een trapje hoger, met name de titel van Slimste Mens ter Wereld.

DIRK VAN TICHELT © Vier. Sla er de Chinese Horoscoop maar op na, het is het jaar van De Bronzen Beer, de Beer van Brecht. Judoka Dirk Van Tichelt slaagde er in om een Olympische medaille te verwekken én een baby te halen in één en hetzelfde jaar.

RIK VERHEYE © Vier. Zijn tanden zijn gepoetst, hij is proper van onder en ook in het kopje van de blonde Rik Verheye alias Jay Vleugels uit Callboys is alles mooi geordend.

OLGA LEYERS © Vier. Jan Leyers mag dan al veel schone liedjes geschreven en geproduceerd hebben, zijn grootste verdienste voor de Vlaamse Media is toch de productie van vier prachtige dochters, waarvan deze jongste, Olga, de aanwezigen in de studio zal verblijden met haar verblindende schoonheid en sprankelende wijsheid.

SAM GOORIS © Vier. Sam Gooris zingt adviezen over hoe je tuin het best te onderhouden door het gras te laten groeien, maar grossiert ook in existentiële levenswijsheden, getuige diens aforisme: 'Moeten moet je maar twee dingen: doodgaan, en op tijd op de wc geraken'.

TOMAS DE SOETE © Vier. Is de drummer van het rockgroepje Autopilot, en vader van inmiddels vier kinderen. U kan hem ook kennen als de man van Siska Schoeters. Hij schitterde bij Studio Brussel en blonk bij Café Corsari. Nu werkt hij, net zoals Helmut Lotti, in stilte aan een comeback waar u U tegen zal kunnen zeggen.

PHILIPPE MUYTERS © Vier. In 2009 stelde deze Minister van Innovatie voor om anders te gaan tellen met zijn uitspraak: 'Voor diegenen die kunnen tellen is 35 en 72 117'. In verschillende secundaire scholen is deze methode inmiddels ingeburgerd en staat ze bekend als het Muytrisch Stelsel.

PIET GODDAER / OZARK HENRY © Vier. Hij mocht zelfs David Bowie tot zijn fans rekenen, en toch werd er de afgelopen 10 jaar maar 1 jongen in Vlaanderen geboren die Ozark gedoopt werd. Zijn reputatie kennend zal deze elegische en enigmatische muzikant wellicht met blote voeten de arena betreden, strategisch sowieso al een sterke eerste stap.

DAGNY ROS ASMUNDSDOTTIR © Vier. Deze Mevrouw Ros is prachtig blond en wie de bijzonder charmante en ontwapenende Ijslandse Dagny leert kennen, hoopt dat er dit jaar nog een vluchtelingenstroom op gang komt vanuit Reykjavik richting Antwerpen. Op Njam laat ze ons kennismaken met al het lekkers uit haar land.

AXEL DAESELEIRE © Vier. Nadat deze niet van enig machismo gespeende man al ettelijke keren opgelicht werd door en op VTM, is deze heerlijke rasacteur met een licht Antwerpse tongval toe aan een eerlijke quiz, waar 'Auchw' als antwoord niet zal volstaan.

IHSANE CHIOUA LEKHLI © Vier. In 1985 veroverden in Cambodja Viëtnamese invasietroepen het hoofdkwartier van de Rode Khmer, en kwam in Temse Ihsane Chioua Lekhli ter wereld. God zag haar in de Zevende dag en zag dat het goed was.

KRIS WAUTERS © Vier. Deze gitarist en songsmid van Groep Wauters verdient de Nobelprijs, geeft vonken en vuur en zorgt voor momenten die eeuwig zouden moeten blijven duren. Hopelijk moeten we niet te snel afscheid nemen van deze vriend.

GILLES VAN BOUWEL © Vier. Hij bleek eerder dit jaar al slim genoeg om de Mol te zijn, ging als callboy met de mooiste vrouwen op stap voor Glammertime, maar is vooral hard aan het trainen om na Gilles De Coster als tweede Gilles Slimste Mens ter Wereld te worden.

BART VANNESTE / FREDDY DE VADDER © Vier. Alleen kenners zien het verschil tussen de mens Bart Vanneste en het typetje Freddy De Vadder, het centrale karakter uit de succesvolle Canvasreeks Bevergem. Qua diepte van stemgeluid wordt ie enkel geëvenaard door iconen als Frans Verleyen en Barry White.

ANDREA CROONENBERGHS © Vier. Twee decennia lang duurde het innige huwelijk tussen de openbare omroep en deze immer jeugdige Genkse, jaren vol zang, dans, acteer-en andere presentaties. Gisteren nog uw omroepster, vandaag een te duchten kandidate.

DR. CHRIS VAN DER LINDEN © Vier. Met step ging ie door de gangen van het ziekenhuis, met stip wordt ie getipt als topkandidaat, deze Topdokter die onder meer Tourette behandelt, het syndroom waarvan een mogelijk symptoom vulgair vuilbekken is. Hij zal dus kunnen bijklussen in het programma.

JULIE VAN DEN STEEN © Vier. Getalenteerde radiopresentatrice en aankomend televisietalent. Ze zit al enkele jaren naast Peter Van de Veire in diens grote Ochtendshow al van 's ochtends vroeg te stralen, en gaat straks met Slimste Mens Freek Braeckman samenwerken voor het programma Truken van de Foor, wat haar nu al het slimste foorwijf maakt dat ooit deelnam.

BART TOMMELEIN © Vier. Zijn politiek talent werd jaren geleden al duidelijk, toen hij samen met Geert Lambert ervoor ijverde om de wagentjes met versnaperingen op de trein te behouden. Inmiddels is deze Oostendenaar viceminister-president van de Vlaamse Regering & Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie, en laten die laatste drie nu echt de thema's zijn waarmee je het ver kan schoppen in het programma.

EVA DE ROO © Vier. Een televisie heeft ze niet, 's avonds danst ze liever. Ze is gek op Bob Dylan en Serge Gainsbourg, maar lijkt er niet echt op. Het is altijd lente, niet alleen in de ogen van de tandartsassistente, maar ook in de ogen en de stem van deze Studio Brussel-presentatrice, een bloem zonder taboes.

JAN JAAP VAN DER WAL © Vier. De beste stuurlui mogen dan al aan wal staan, niet deze jongen. Jan Jaap is een puik geïntegreerde allochtoon van Nederlandse origine. Hij heeft, mede dankzij een hazenlip, een behoorlijk grote mond waar met de regelmaat van een Zwitserse klok grappige zinnen uit komen.

MEYREM ALMACI © Vier. De presentator van het programma bereidt zich voor om goed te luisteren, want de snelheid waarmee deze ervaren politica spreekt, is nauwelijks bij te houden. Gelukkig is er ongeveer om de vijftig woorden een gulle en zelfs geeneens groene lach waarmee ze haar eigen spraakwaterval tempert.

LOUIS TALPE © Vier. Vrouwen die houden van een man in uniform worden wellicht af en toe nog badend in het vocht wakker met het beeld van agent Toby op de netvliezen, maar onze Spitsbroeder Louis Talpe kreeg ook eeuwige roem door Sterren op de Dansvloer te winnen, en het, net zoals onze presentator, te proberen in Amerika, waar hij schitterde in de serie Of kings and Prophets.

BIEKE ILEGEMS © Vier. Zelf heeft ze haar lief al lang gevonden -hij heet Erik Goossens, en is van het type waar je beter geen ruzie mee hebt- maar altruïstisch als ze is helpt deze beeldschone Turnhoutse de Vlaamse single al enkele seizoenen aan een partner, en maakt ze de Antwerpenaar wakker op zondag in het gelijknamige programma.

RUBEN VAN GUCHT © Vier. 'If you can make it here, you can make it anywhere'. Het zou een bordje kunnen zijn op de deur van de sportredactie van de VRT, de haantjeskwekerij die grote talenten voortbracht als Wouter Vandenhaute, Carl Huybrechts, Mark Uytterhoeven, en waar ook Ruben Van Gucht zich inmiddels heeft waargemaakt. Hij kent er alles en iedereen, ook de geheimen van de Kleedkamer.

TINE REYMER © Vier. U kan haar kennen als actrice, uit Sedes en Belli, Loft, Team Spirit en De Premier. Maar u zou haar moeten kennen van haar bezwerende, verleidende muziek. Als ze slim is, zingt ze alle antwoorden en laat ze zo, als een moderne Lorelei, alle tegenstanders schipbreuk leiden.

KATRIN KERKHOFS © Vier. Deze verleidelijke blondine ontsluierde het leven van Rode Duivels in het VIER-programma 'Duivelse Vrouwen' en pendelt vandaag tussen ons land en Italië, waar manlief Dries Mertens voor de kost ballen in goals trapt voor Napoli.

ERIC GOENS © Vier. Zijn artikels in de geschreven pers waren vaak ondertekend met de letters 'ego', wat enkel voor het gemak was, want deze boomlange journalist en televisiemaker treedt zelf niet gaarne voor het voetlicht en brengt het liefst andere mensen onder de aandacht, in programma's als Het Huis, Kroost en Niveau 4.

JOSJE HUISMAN © Vier. Josje is de dochter van een predikant, en zelf ook een zoekende natuur. Haar zoektocht bracht haar al dansend en zingend naar Vlaanderen, waarbij ze inspirerende mentoren ontmoette als Gert Verhulst en Kevin Janssens, uitstekende coaches voor dit nieuwe avontuur.

RAOUL HEDEBOUW © Vier. Zoals een albino een witte zwarte is, zo is Raoul Hedebouw een Vlaamse Waal. Opgevoed in het Nederlands, maar in Wallonië. Deze goedlachse leider van de momenteel erg succesvolle Partij Van De Arbeid wist dus alles over Wallonië en niks over Vlaanderen, tot de jonge vader verzocht werd om deel te nemen aan de Slimste Mens en aan de arbeid ging.

JORIS HESSELS © Vier. Empathie, uw naam is Joris Hessels. Alle soorten ellende kreeg deze acteur uit Sint-Niklaas in Radio Gaga al voorgeschoteld, ellende die hij immer tegemoet trad met vrolijke tred, luisterbereidheid en een glimlach van wang tot wang.

THOMAS BUFFEL © Vier. De Buffel is een rund, Thomas Buffel is dat niet. De Genkse aanvaller speelde zomaar eventjes 35 keer bij de Rode Duivels en is van plan ook minstens 35 keer in de Slimste Mens ter Wereld te zitten. 35 keer een minuut. Minstens.