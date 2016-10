Nieuwe beelden tonen hoe gevallen BBC-icoon Jimmy Savile meisje bepotelt

Door:

Miljoenen Britten stemmen vanavond af op BBC2 voor een spraakmakende documentaire van Louis Theroux. In 'Savile' onderzoekt Theroux hoe de Britse tv-legende en een van de beruchtste pedofielen Jimmy Savile jarenlang kinderen en vrouwen kon misbruiken. De documentaire bevat nieuwe beelden uit 2001 toen Savile een jong meisje bepotelt in het bijzijn van haar moeder en Theroux.

"Ik was een van de mensen die gefaald heeft om Savile te zien zoals hij was." Louis Theroux In 2000 had Louis Theroux al een documentaire over Savile gemaakt. Toen was de donkere waarheid over Savile nog niet aan het licht gekomen en ging de man nog door het leven als tv-icoon. Toch voelde Theroux toen al aan dat er iets niet pluis was. Vage geruchten over kindermisbruik staken de kop op, maar Savile wimpelde die af. "Ik zeg altijd dat ik niet van kinderen houd", vertelde hij aan Theroux. "Zo schudt ik journalisten wel af. Hoe kunnen zij nu weten of ik een pedofiel ben. Ik weet dat ik het niet ben." Lees ook Hoe zou u reageren als u getuige was van een verkrachting?

Vreselijke waarheid "Met de nieuwe documentaire wil ik zien hoe ik gefaald heb om te zien wie Savile eigenlijk was." Louis Theroux Pas in 2011, na de dood van Savile, kwam de vreselijke waarheid achter de tv-legende aan het licht. De man had in vijftig jaar tijd honderden vrouwen en kinderen misbruikt bij de BBC. Hij had ook talloze jonge kinderen verkracht in ziekenhuizen waar hij ongestoord binnen en buiten kon wandelen. Savile zou ook een necrofiel geweest zijn, die seks had met lijken. Velen vroegen zich af of Louis Theroux, die Savile dankzij de documentaire beter had leren kennen, niet meer had kunnen doen. Kon Theroux het geheim van Savile sneller aan het licht gebracht hebben?