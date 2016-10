De zoon van Pablo Escobar spreekt: "Mijn vader liet een politiechef met 150 schoten afmaken omdat hij mij had durven op te pakken"

Koen Van De Sype

Sebastián Marroquín. © reuters.

"Hij had een heel bijzondere manier om zijn liefde te tonen. En die kon heel extreem zijn." Dat zegt Sebastián Marroquín - de zoon van de Colombiaanse drugsbaron Pablo Escobar - in een interview met de Duitse krant Die Frankfurter Allgemeine. Daarin heeft hij het over zijn jeugd tussen de gangsters.

© anp. Marroquín - die na de dood van zijn vader in 1993 zijn naam veranderde en het land ontvluchtte - werkt nu als architect in Buenos Aires, Argentinië. Zijn verleden is een afgesloten hoofdstuk. Maar voor Die Frankfurter Allgemeine praatte hij nog eens over zijn ongewone jeugd. En zijn beruchte vader.



Liefdevol

Die bleek erg liefdevol te zijn als het op zijn familie aankwam. Heel verschillend met hoe de wereld hem kende. Zijn kinderen zagen hem niet altijd evenveel, omdat hij vaak moest onderduiken, maar dat betekende niet dat ze geen contact hadden. "Hij stuurde ons dan brieven en cassettes. Daarop vertelde hij ons verhalen en zong hij liedjes", vertelt Marroquín.



Doorzeefd

Zijn liefde voor zijn familie nam soms erg extreme vormen aan. "Zo werden we een keer opgepakt door de politie. Dat was illegaal, want ik was minderjarig en mijn zus was zelfs nog zeven jaar jonger", vertelt Marroquín. "Mijn vader beval de politiechef die daarvoor verantwoordelijk was - Valdemar Franklin Quintero - te doden. Hij werd aan een verkeerslicht in Medellín doorzeefd met 150 schoten." Lees ook Duterte choqueert met Hitler-vergelijking, en toch is hij razend populair onder zijn volk

'Bananenbende' opgepakt die 3,4 ton cocaïne Antwerpen binnensmokkelde © ap.

De tombe van Pablo Escobar in Medellín. © epa. Het was ook niet omdat de familie veel geld had, dat ze nooit iets te kort had. Zo zat het gezin een keer ondergedoken in een deel van de stad dat volledig was afgezet door de politie. Hoewel ze miljoenen hadden in cash geld, konden ze toch niet naar buiten om brood kopen en kwamen ze bijna om van de honger. "Toen besefte ik dat je niet veel was met drugsgeld als je niet vrij rond kon lopen."



Netflix

Met de populaire serie Narcos op Netflix werd de aandacht van de wereld opnieuw op de legendarische gangster gevestigd. "Het is niet de eerste keer dat zijn naam opduikt in films en series", vertelt zijn zoon. "Elke keer gaat het meer over de mythe dan over de man. Het verhaal wordt vaak niet verteld zoals het echt ging. Vaak gebruiken ze zijn naam gewoon om hun verhaal te verkopen." Een beeld uit de Netflixreeks Narcos. © ap.