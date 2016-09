"Mijn vader had een zware alcoholverslaving. Zijn lever was zo groot als een rugbybal. Op een dag is die 'ontploft'"

DIETERT BERNAERS

1/10/16 - 07u48 Bron: Eigen berichtgeving

Rik Verheye als Jay Vleugels in Callboys. © VIER.

callboys Nu Jay Vleugels, de gigolo met de paardenstaart, meer en meer de absolute ster van 'Callboys' lijkt te worden, komt ook de man onder de blonde pruik aan de oppervlakte. Rik Verheye (29) slorpt met volle teugen de aandacht op die hem en de reeks te beurt valt. "Mijn vader, een alcoholicus, is gestorven toen ik 7 was", zegt hij. "Ik heb daar een geweldige drang tot genieten aan overgehouden."

"Alcoholisme is een smerige ziekte en hij was ongeneeslijk"

Rik Verheye palmt Vlaanderen helemaal in met zijn nieuwe, prettig gestoorde alter ego Jay Vleugels. Maar hij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad. Hij was amper 7 toen zijn vader overleed. Vandaag, 22 jaar later, is die klap verwerkt en kan Rik er open over praten.



"Toen ik zes was, zijn mijn ouders gescheiden", vertelt hij. "Mijn vader had een zware alcoholverslaving, samenleven met hem was onmogelijk geworden. Een jaar later is hij overleden. Zijn lever was zo groot als een rugbybal. Op een dag is die 'ontploft'."



"Als je 7 bent, is je vader je held. Je papa verliezen, is het ergste wat je als kind kan overkomen. Vandaag weet ik dat hij ongelooflijk veel van me hield en dat familie en vrienden alles geprobeerd hebben om hem nuchter te krijgen. Hij heeft verschillende keren in de ontwenningskliniek in Pittem gezeten. Maar alcoholisme is een smerige ziekte en hij was ongeneeslijk."