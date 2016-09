Sky (8) en Ocean (4) maken indruk met skateboard in 'Little Big Shots'

Door: redactie

Voor 'Little Big Shots' kwamen de achtjarige Sky en de vierjarige Ocean helemaal uit Japan om Nathalie Meskens hun indrukwekkende skatekunsten te tonen. Ze leerden de presentatrice ook een paar coole moves.



Sky Brown is professioneel skateboardster en neemt als jongste meisje ooit deel aan de toonaangevende skateboardtour Vans US Open Pro Skate Series. Het Japanse meisje leerde skaten van haar Amerikaanse vader Stu Brown toen ze drie was. Alsof het niets is, brengt ze de ene ingewikkelde truc na de andere op de skateramp tot een goed einde. Sinds twee jaar surft ze ook.