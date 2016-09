'Snowfall' van Adil El Arbi en Bilall Fallah opgepikt door Amerikaanse zender

bewerkt door: redactie

30/09/16 - 21u36 Bron: Belga

© belga.

tv De pilootaflevering van Snowfall, geregisseerd door Black-regisseurs Adil El Arbi en Bilall Fallah, is opgepikt door de Amerikaanse zender FX Network. Dat meldt Ken Lambrechts, de manager van het regisseursduo.

Snowfall vertelt het verhaal van drie totaal verschillende personages tijdens het uitbreken van de crackepidemie in de jaren 1980 in Los Angeles.



"Het is een enorme eer om als regisseurs mee aan de basis te liggen van een grote Amerikaanse reeks in Hollywood. Zonder de hulp van scenarist Dave Andron en producenten zoals John Singleton, die Boyz n' Da Hood heeft gemaakt, en Tommy Schlamme, het brein achter The West Wing, zou dit ons nooit gelukt zijn", reageren Adil en Bilall.



Het is zeer uitzonderlijk dat de serie daadwerkelijk wordt opgepikt, nadat al een poging werd ondernomen om met een pilootaflevering de zender te overtuigen. Maar Adil en Bilall zijn erin geslaagd, stelt Lambrechts.



Binnenkort draaien Adil en Bilall aflevering twee van deze nieuwe dramareeks. Daarna beginnen ze aan de voorbereidingen van Patser, hun nieuwe Belgische film.