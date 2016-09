Amanda Knox in nieuwe tv-docu over Italiaanse seksmoord: "De hele wereld wist met wie ik ooit seks had"

video Vandaag start Netflix met een nieuwe true crime-docu, ditmaal over de gruwelijke moord op de Britse uitwisselingsstudente Meredith Kercher (21) in het Italiaanse Perugia op 1 november 2007. In de hoofdrol: Kerchers knappe Amerikaanse flatgenote, Amanda Knox, die twee keer veroordeeld werd voor de zogenaamde 'seksmoord', maar ook twee keer vrijgesproken werd. De bedoeling van de reeks is dat de kijker alle nodige informatie voorgeschoteld krijgt om zo zélf te kunnen oordelen.

Amanda Knox in 2011 op haar proces in beroep in Perugia. © epa. Slachtoffer Meredith Kercher uit het Engelse Croydon. © ap. Wekenlang was Amerika in de ban van de zaak-Steven Avery die uitgebreid behandeld werd in het ophefmakende 'Making a Murderer', een ontzettend veel bekeken en besproken tv-documentaire van Netflix. De streamingsdienst focust vanaf vandaag in een nieuwe true crime-docu op een van de meest spraakmakende moordzaken van het laatste decennium wereldwijd, met zowel een Europees als een Amerikaans kantje.



Slachtoffer is de Britse studente Meredith Kercher, die dood werd aangetroffen in haar slaapkamer in haar studentenflat in Perugia. Ze was halfnaakt toegedekt met een donsdeken. Haar lichaam vertoonde snijwonden en blauwe plekken. Haar keel was diep overgesneden. Bloed hing uitgesmeerd met een vinger aan de muren. De beschuldigden: de Amerikaanse Amanda Knox, haar toenmalige Italiaanse vriendje, Raffaele Sollecito, en de Ivoriaan Rudy Guede. Na jarenlange gerechtsprocedures werd uiteindelijk enkel Guede veroordeeld voor de vreselijke feiten. Hij zit een straf van zestien jaar uit, terwijl Sollecito en Knox sinds 2015 weer definitief vrij rondlopen. Net als de handlanger van Guede overigens, want het lijkt uitgesloten dat de Ivoriaan alleen handelde.

'Foxy Knoxy' Knox als moordverdachte in 2008. © ap. De ex-vriend van Amanda Knox, Raffaele Sollecito. © ap. © reuters. Dat er zwaar geklungeld werd in het onderzoek, staat buiten kijf. Amanda Knox, bijgenaamd 'Foxy Knoxy', werd van in het begin afgeschilderd als een seksbeluste psychopate die de afschuwelijke seksmoord op Kercher op haar geweten zou hebben. Een she-devil, verwikkeld in een satanisch seksspel dat foutliep. Het onderzoek zou zo bol staan van de vooroordelen. Zelf zegt Knox daarover: "De hele wereld wist met wie allemaal ik ooit seks had gehad. Zeven mannen en toch was ik een vreselijke hoer, bestiaal en seksgeobsedeerd en onnatuurlijk."



Maar ook de vrijspraak van Knox en haar ex, Raffaele Sollecito, blijft controversieel. Amanda Knox, uit Seattle in de staat Washington, trok bijvoorbeeld zelf meteen de aandacht naar zich toe door haar merkwaardige gedrag. Zo kuste ze, net na de moord op haar vriendin, haar toenmalige Italiaanse vriendje en medeverdachte, Raffaele Sollecito, passioneel voor de camera's. In de documentaire van Netflix zou ze eveneens geen evenwichtige indruk geven. The Independent schrijft: "Uit de trailers blijkt dat we vreemde momenten mogen verwachten, waarin Knox in het beste geval als emotioneel labiel overkomt, en in het slechtste geval, als licht psychotisch."



Aanvankelijk werd Knox veroordeeld tot 26 jaar cel voor onder meer seksueel geweld en moord. Sollecito kreeg 25 jaar. Beiden gingen in 2010 succesvol in beroep en werden vrijgesproken. In 2013 veroordeelde het hoogste gerechtshof in Italië het koppel opnieuw, maar in 2015 sprak het Hof van Cassatie hen in beroep toch weer vrij. Alleen de veroordeling van Knox voor laster werd weerhouden. Knox had net na de moord op Kercher haar baas Patrick Lumumba onterecht beschuldigd. Waarom ze dat deed, is niet duidelijk, maar het maakt(e) Knox op z'n minst zelf verdacht.

